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Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana подключилась к интернет-эквайрингу Альфа-Банка

Фото: Альфа-Банк

Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana подключилась к интернет-эквайрингу Альфа-Банка. Онлайн-сервис Альфа-Банка позволит безопасно и легко покупать авиабилеты на сайте Air Astana с помощью банковских карт любых платежных систем, включая карты «МИР». При этом жители России смогут платить за билеты рублями, защищаясь от курсовых колебаний.


Специфика онлайн-платежей такова, что деньги поступают авиакомпании не мгновенно, клиринговые процедуры могут занять порядка 1-2 дней. Курсовая разница ложится либо на авиакомпанию, либо на клиента. Альфа-Банк уже в момент оплаты фиксирует стоимость авиабилета в рублях. Таким образом, она понятна для клиента и остается неизменной вне зависимости от изменений курса.

Имея многолетний опыт работы с крупнейшими авиакомпаниями, такими как Аэрофлот и S7, Альфа-Банк обеспечит высокое качество и безопасность сервиса. Банк традиционно занимает ведущие позиции по конверсии платежей (доле успешных транзакций) и противодействия фроду (мошенничеству в сети), что регулярно отмечается платежными системами. По итогам 2018 года он получил престижную международную награду Visa Global Service Quality Award в номинации Lowest Gross Fraud, что свидетельствует о рекордно низком среди мировых банков уровне мошеннических операций по картам Альфа-Банка. Все онлайн-платежи проходят проверку круглосуточной службы риск-мониторинга Альфа-Банка.

«Авиакомпании традиционно уделяют пристальное внимание безопасности и удобству онлайн-платежей, ведь репутация – их ценнейший актив. Мы рады, что крупные клиенты выбирают надежность интернет-эквайринга Альфа-Банка. Вместе с тем, соответствие нашего сервиса высочайшим требованиям как национальной, так и международных платежных систем позволяет обеспечить максимально широкий выбор средств оплаты для клиентов Air Astana», - отметил директор транзакционного бизнеса Альфа-Банка Павел Рязанов.

«В последние годы доля онлайн-платежей уверенно растет. Например, в первом полугодии 2019 года доля онлайн-продаж увеличилась на 20.2% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Уверен, что наши клиенты оценят возможность фиксации стоимости билетов в рублях и удобство платежей на сайте Air Astana, что сделает рейсы авиакомпании еще более привлекательными для клиентов из России», - подчеркнул вице-президент по информационным технологиям и электронному бизнесу Air Astana Чаминдра Ленава.

Сеть интернет-эквайринга Альфа-Банка входит в число крупнейших по величине и обороту в России. По итогам 2018 года объем операций по интернет-эквайрингу (без учета переводов по картам и торгового эквайринга) вырос на 20% и составил свыше 350 миллиардов рублей.

Air Astana - крупнейший авиаперевозчик Казахстана, выполняющий внутренние и международные регулярные рейсы из аэропортов в гг. Алматы и Нур-Султан. Авиапарк Air Astana состоит из 36 самолетов западного производства. Маршрутная сеть включает более 60 внутренних и международных рейсов.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2019 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 52,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 34,7 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,7 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 249 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2019 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 640 тыс. корпоративных клиентов и 16,5 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 791 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

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