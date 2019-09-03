Противник МСЗ обжаловал решение суда о снятии с выборов в Госсовет Татарстана

Активист движения против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) Тимур Дмитриев оспорил решение Верховного суда Татарсатана, который отменил его регистрацию на выборах в Госсовет Татарстана по Прибрежному одномандатному округу. Апелляционная жалоба подана в Верховный суд России, сообщила «Ъ» юрист Эльза Нисанбекова.

Напомним, снятия с выборов самовыдвиженца Дмитриева добивалась его оппонент, сотрудница муниципального учреждения, также самовыдвиженец Евгения Сабируллова. Она обвинила господина Дмитриева в незаконном использовании музыки итальянского композитора Эннио Морриконе в ролике в Instagram. Верховный суд Татарстана согласился, что было нарушено законодательство РФ об интеллектуальной собственности.

Господин Дмитриев с этим не согласен, сказано в его жалобе. Он заявляет, что в суде не было доказано, что аккаунт в соцсети принадлежит кандидату. Кроме того, в суде не была заслушана записать итальянского композитора, только ролик из Instagram. Также господин Дмитриев указывает, что он заключал договор на создание видеоролика, согласно которому исполнитель работ передал ему все авторские права на его использование.

Отметим, что решение Верховного суда Татарстана пока не вступило в законную силу. Господин Дмитриев, по данным государственной системы «Выборы», остается кандидатом в Прибрежном округе.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"