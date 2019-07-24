25 июля, четверг
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

«ВАД» отремонтирует участок Выборгского шоссе за 163 млн рублей

Единственным участником объявленного СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» конкурса на ремонт участка Выборгского шоссе площадью 55,6 тыс. кв.м. стала компания АО «ВАД». Ее заявка была признана соответствующей требованиям. С подрядчиком будет заключен контракт по начальной (максимальной) цене в 163 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, протяженность ремонтируемого участка дороги составит 2,77 км. Работы необходимо будет завершить до конца октября текущего года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что АО «ВАД» также выиграло два конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту двух участков трассы А-181 «Скандинавия» на общую сумму 2,8 млрд руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя