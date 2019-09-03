Альфа-банк ищет контакт с молодой аудиторией

Альфа-банк открыл магазин одежды. В продаже есть брендированная обувь, плащи, футболки и толстовки. Первую лимитированную коллекцию Альфа-банк представил летом — ее раскупили за два дня. При этом российский бизнес все чаще вместо привычных ручек и зонтов с логотипом компании выпускает одежду и аксессуары, которые нацелены на молодежь. Можно ли на этом заработать? И зачем это банку? Расскажет Александр Рассохин.

Дизайн худи и футболок от Альфа-банка можно назвать минималистичным. Это базовые вещи белого, красного и серого цветов с надписями «Умный и свободный» или «Не за что краснеть». Кроме того, в коллекции есть носки, плащи, блокноты и даже пауэрбэнк. Однако настоящим хитом продаж стали прозрачные ботинки. Помогло дождливое лето, признаются в компании. Первая партия товаров разошлась быстро, и принесла больше 2 млн руб. Деньги вложили в открытие оффлайн-магазина. С первого взгляда трудно понять, что это брендированная одежда, на ней практически не видно логотипа. Так было задумано изначально, рассказал директор по маркетингу Альфа-банка Алексей Гиязов: «Мы попытались уйти от стандартной дешевой футболки, которую бесплатно раздают на корпоративах. Ее ценность очень низкая, и многим стыдно выходить в этом на улицу. А хотелось, чтобы люди эту вещь носили с гордостью. Брендинг должен быть очень аккуратным, не кричать о себе, тогда эта вещь намного больше ценится, тем более если речь идет про такую нетипичную для одежды марку».

Цены в магазине Альфа-банка можно считать демократичными. Те самые прозрачные ботинки стоят около 3 тыс. руб. Впрочем, есть и коллаборации с известными брендами, например, футболки Lacoste и блокноты Moleskine. Сможет ли банк на этом заработать? В самой компании на такую перспективу смотрят скептически. Если даже продажи одежды принесут 20 млн руб, в общей структуре бизнеса это будет практически незаметно. Зато это хороший рекламный ход для продвижения, признает управляющий директор BBDO Group Ольга Грамолина: «На этом действительно зарабатывают неплохие деньги. Если говорить о коллаборации, то бренды косметики, одежды приглашают звезд, с которыми делают коллекции, создают искусственный ажиотаж и неплохо реализовывают свою продукцию. Здесь же это скорее рекламный ход.

Заработать здесь сложно: это не является частью бизнес-модели».

Как признают специалисты по рекламе, выпуск необычной брендированной одежды — ход не новый. Его давно используют автомобильные бренды или крупные технологические компании. Так, Mail.ru Group, например, предлагает клиентам купить даже елочные игрушки. Однако для банков это в новинку, они обычно консервативны, говорят эксперты. Ранее продажу вещей запустил Рокетбанк — там за бонусы можно приобрести стикеры, поясные сумки и худи. В случае Альфа-банка такой ход можно назвать «работой над завтрашним клиентом», говорит преподавать Высшей школы экономики, руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров: «Студент для банка — это проблематичный клиент, но кредитные организации идут на это, потому что прекрасно понимают, что через пять-семь лет он станет, например, менеджером и будет получать хорошие деньги. Банку нужно, чтобы человек остался, потому что привык. Здесь не столь важно, насколько успешным будет данный конкретный магазин.

Большее значение имеет то, что сам бренд транслирует ценности, которые будут приняты новой молодой аудиторией».

Как говорят специалисты по пиару, предложения банков на рынке мало отличаются друг от друга по условиям, так что в ход идут самые смелые рекламные идеи. В самом Альфа-банке подчеркивают, что это эксперимент. Теперь главное, чтобы клиентам понравился не только дизайн, но и качество одежды.

Со следующего года Альфа-банк планирует продавать брендированные вещи в отделениях кредитной организации.