Пожар в дельфинарии на Крестовском острове потушен

Спасатели ликвидировали пожар в дельфинарии на Крестовском острове в Петербурге через полчаса после его начала. Огонь был полностью потушен в 18:33, сообщили в региональном управлении МЧС.

По уточненным данным, на чердаке трехэтажного здания на площади 2 кв. м происходило горение дощатой обрешетки вентиляционного канала. В ликвидации возгорания участвовали 39 человек личного состава и 10 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, отметили в МЧС.

Ранее “Ъ-СПб” писал об эвакуации персонала и посетителей дельфинария на Константиновском проспекте д.19. По неподтвержденной информации, несколько человек в здании застряли в лифте, и их эвакуация оказалась затруднена.