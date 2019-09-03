В дельфинарии на Крестовском острове произошел пожар, идет эвакуация

Вечером во вторник, 3 сентября, произошел пожар в дельфинарии, расположенном на Константиновском проспекте Крестовского острова. В настоящий момент из развлекательного заведения эвакуируют посетителей и сотрудников, сообщает телеканал «78».

По предварительным данным, горение зафиксировано на чердаке воздуховода, площадь возгорания пока небольшая и составляет 4 кв. м. Пожару присвоен ранг №1 БИС.

При этом по неподтвержденной информации, некоторые люди застряли в лифте и не могут выйти. Подробности уточняются.