Сад в Калининском районе Петербурга получит имя Жореса Алферова

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга проголосовала за наименование сада в Калининском районе города в честь нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова. Об этом со ссылкой на члена комиссии Алексея Ерофеева во вторник, 3 сентября, сообщил «Интерфакс».

Речь идет о ранее безымянной зеленой зоне, расположенной между проспектом Науки и улицей Верности. Присутствовавшие на заседании комиссии представители РАН отметили, что сад может стать научно-рекреационным пространством, где будут, в том числе, проводиться практические занятия со школьниками. В ближайшее время возможна установка на его территории памятника академику.

“Ъ-СПб” писал, что имя Жореса Алферова также присвоили Академическому университету РАН в Петербурге.