Академическому университету РАН в Петербурге присвоено имя Жореса Алферова

Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету РАН присвоено имя нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова. Соответствующий приказ Минобрнауки РФ зачитал в понедельник, 2 сентября, на торжественной церемонии, посвященной началу учебного года, председатель комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрей Максимов, сообщает ТАСС.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что присвоить имя знаменитого ученого Академическому университету РАН в Петербурге в июле этого года распорядился президент РФ Владимир Путин.

Напомним, нобелевский лауреат по физике, академик Жорес Алферов скончался в Петербурге 1 марта на 89-ом году жизни. Его похоронили на Комаровском кладбище.