На ремонт улицы Шаврова в Приморском районе выделят более 31 млн рублей

В среду, 4 сентября, в Приморском районе Петербурга начинается ремонт улицы Шаврова. Участок протяженностью 0,4 км от проспекта Авиаконструкторов до проспекта Королева приведет в порядок АО «ВАД». Работы пройдут на 10 тыс. кв. м проезжей части и 5,9 тыс. кв. м тротуара. Стоимость дорожного ремонта на этом участке составляет 31,2 млн рублей, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В связи с началом ремонтных работ на улице Шаврова вводятся ограничения движения транспорта. В частности, с 4 по 13 сентября и с 18 по 30 сентября они будут действовать от проспекта Авиаконструкторов до проспекта Королева, без перекрестка с Комендантским проспектом. В свою очередь, с 14 по 15 сентября на этом участке движение полностью перекроют, а ограничат — от Комендантского проспекта до проспекта Королева. При этом с 16 по 17 сентября движение там будет прекращено.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что движение по внутреннему кольцу КАД ограничат из-за очередного ремонта на Вантовом мосту.