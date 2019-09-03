Корпоративные новости на «Ъ FM»

«Роснефть» выступила категорически против планов «Транснефти» смешивать загрязненную нефть с чистой и поставлять ее на НПЗ Центрального региона и в порт Приморск. В нефтяной компании назвали неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина в отношении предложений главы совета директоров «Роснефти» Герхарда Шредера о необходимости усиления контроля за качеством нефти в магистральных трубопроводах, и призвали его извиниться. Бывший канцлер Германии предложил ввести независимые проверки качества нефти в трубопроводах. В «Роснефти» напомнили, что «Транснефть» так и не назвала причины загрязнения трубопровода «Дружба».

Сбербанк доверит искусственному интеллекту 100% решений о выдаче кредитов населению. Компания начнет так работать уже в конце 2020 года, заявил зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, сейчас нейросети принимают решения по выдаче всех кредитных карт, 90% потребкредитов и более 50% ипотеки.

Директор альянса Renault-Nissan перешел в PSA Groupe, сообщает Le Figaro. Арно Дебеф занял пост директора производственного развития PSA. При этом он был одной из ключевых фигур для франко-японского автомобильного союза эпохи Карлоса Гона. Именно Гон продвигал топ-менеджера, но после того как он сам попал в дело об отмывании денег - альянс был вынужден покинуть и сам господин Дебеф. Официально о своем решении покинуть компанию он сообщил 30 августа.