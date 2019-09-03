Театр Ленсовета намерен освоить площадку Дома офицеров

Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета намерен использовать для своих творческих целей площадку Дома офицеров ЗВО на пересечении Литейного проспекта и Кирочной улицы. Об этом сообщила художественный руководитель театра Лариса Луппиан.

По словам госпожи Луппиан, которую цитирует «Интерфакс», несмотря на то, что в настоящий момент данная площадка «заброшена», в нее намерены «вдохнуть жизнь», чтобы играть там спектакли, в основном детские.

Как отметил, в свою очередь, директор театра им. Ленсовета Валерий Градковский, также площадку Дома офицеров планируется использовать под репетиции — на время проведения работ по реконструкции большого зрительного зала театра.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что начальник ФГБУ «Дом офицеров ЗВО» Наталья Богатырева помещена под домашний арест по подозрению в получении взятки при представлении помещений учреждения в аренду коммерческим структурам.