Директор Дома офицеров ЗВО помещена под домашний арест

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следствия, вынес постановление об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении начальника ФГБУ «Дом офицеров ЗВО» Натальи Богатыревой, обвиняемой по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

По версии следствия, Богатырева с ноября 2015 по май 2018 года самоуправно передала в безвозмездную аренду ООО «Русский строительный дом» нежилые помещения Дома офицеров, полностью освободив организацию от обязательной ежемесячной арендной платы. За указанный период времени компания обязана было перечислить в бюджет более 6,4 млн рублей, однако с разрешения Богатыревой пользовалась помещениями бесплатно. При этом для придания видимости законности своих действий обвиняемая заключила с ООО вместо договора аренды притворный договор оказания услуг на 100 тыс. руб. Средства были перечислены на счет Дома офицеров, но позже возвращены коммерческой организации как перечисленные якобы ошибочно. Следствие считает их похищенными.

Также с февраля по март 2017 года Богатырева получила взятку в виде денег в размере 1,2 млн руб. и иного имущества стоимостью 840 тыс. руб. за предоставление ООО «Кулич» возможности без заключения договора использовать помещение Дома офицеров под кафе.

Богатырева признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Под домашним арестом она пробудет как минимум до 25 октября 2019 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что директор Дома офицеров ЗВО была задержана в начале марта.