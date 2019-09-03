В Ростове-на-Дону террориста осудили на восемь лет колонии

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к восьми годам заключения в колонии строгого режима 32-летнего дагестанца Сайфулу Махмудова за участие в боях на стороне сирийских террористов, сообщает пресс-служба суда.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Сайфула Махмудов с июня 2013 года по июнь 2015 года был участником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В частности, он охранял лагерь боевиков, сопровождал перевозку террористов, обучал «новобранцев» военным навыкам и участвовал в боях при Алеппо и Ракке против сирийских правительственных войск.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону