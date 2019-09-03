Трамп пригрозил Китаю более жесткими условиями торговой сделки в случае затягивания переговоров

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что после его переизбрания на новый срок в 2020 году условия торговой сделки с Пекином станут гораздо жестче. По мнению американского президента, Китай предпочел бы вести переговоры с новой администрацией и продолжить «практику "грабежа США" ($600 млрд в год)».

«Подумайте, что случится с Китаем, когда я выиграю! Сделка станет ГОРАЗДО ЖЕСТЧЕ! В то же время цепочка поставок Китая рухнет, и предприятия, рабочие места и деньги исчезнут!» — подчеркнул господин Трамп. Он отметил, что Евросоюз также очень несправедливо относится к США в вопросах торговли, однако и это изменится.

Напомним, с 1 сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составят 30%. Китай ввел в ответ 10-процентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.

Подробнее о торговой войне Пекина и Вашингтона читайте в публикации “Ъ FM”.