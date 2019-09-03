Шопингу добавят развлечений

В столице пройдет фестиваль моды Vogue Fashion's Night Out. Он начнется во вторник, 3 сентября, в 18.00 в универмаге «Цветной» и в ЦУМе. Тема события — золото. Гостям рекомендуют придерживаться дресс-кода и одеваться в «тон» вечера. Встречать посетителей будет певица Вера Брежнева, она стала лицом фестиваля в этом году.

В программе вечера диджей-сеты, перформансы и фотовыставки, рассказала “Ъ FM” главный редактор журнала Vogue Мария Федорова: «Я иногда ловлю себя на мысли, что не успеваю зайти в магазины из-за того, что они закрываются раньше, чем я заканчиваю работать, поэтому те девушки, которые тоже трудятся не покладая рук, сегодня смогут себе продлить вечер и начать новый сезон с классных покупок и хорошего общения с модной публикой. В универмаге “Цветной” организована большая культурная программа: концерт Sound Up, электронная академическая музыка мирового уровня, выставка российского фотографа Владимира Сычева, который снимал не только наших звезд, но и артистов мировой моды.

Любителей бьюти ждут новинки от Tom Ford, Leonor Greyl, Dr.Jart, арт-перформанс Maison Margiela с участием российской художницы Алисы Йоффе и презентация коллекции Adidas by Stella McCartney.

На четвертом этаже гости салона красоты Go Coppola получат скидки 15% на услуги косметологии. В ЦУМе тоже будет много музыки, активностей. Кроме того, вас будут ждать стилисты русского Vogue. Туда, наконец, приедут эксклюзивные ароматы, собранные из разных уголков мира».

В этом году фестиваль пройдет в одиннадцатый раз. С помощью таких событий бренды оценивают целевую аудиторию, отмечает стилист и владелица Telegram-канала «Так и пойду» Ирина Сезина: «Распродажи, как и любые другие активности, таргетируют на разные группы. Целевая аудитория Vogue Fashion's Night Out — это люди, интересующиеся модой, тусовщики и те, кто хотел бы себя причислить к высшему свету, но все же пока к нему принадлежит. Все, кто хочет приобщиться к мероприятию, вечером после работы отправляются совмещать шопинг с тусовкой. Я была на таком ивенте один раз, там была дикая толпа народа, большинство из них пришли туда за халявным Prosecco. Что касается скидок, то мне кажется, что их можно ловить и в более спокойной обстановке».

Традиционно модная ночь 3 сентября пройдет и в Санкт-Петербурге в шопинг-квартале в «Староневском» и в ДЛТ.

Анна Никитина