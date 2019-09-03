В Краснодаре экстренную посадку совершил рейс до Антальи

В ночь на 3 сентября в аэропорту Краснодара экстренную посадку совершил рейс авиакомпании Red Wings, направляющийся из Челябинска в турецкую Анталью. Как сообщили в пресс-службе аэровокзала, причиной вынужденного приземления стало плохое самочувствие одного из пассажиров борта.

Уточняется, что самолет сел в Краснодаре в 02:25. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 225 человек. Пассажира передали бригаде Скорой помощи. В 03:33 самолет вылетел по маршруту.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 16 августа в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет, следующий из Тель-Авива в Санкт-Петербург. Причиной стало неадекватное поведение пассажира, пытавшегося разбить головой иллюминатор.

Дмитрий Михеенко