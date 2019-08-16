Самолет из Тель-Авива в Санкт-Петербург экстренно сел в Краснодаре

В аэропорту Краснодара вынужденную посадку совершил самолет, летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе МВД России, в полицию поступило сообщение о том, что на борту авиалайнера находится пассажир, который пытался головой разбить иллюминатор. Во время полета он вел себя агрессивно, грубо отвечал на замечания экипажа и использовал нецензурную лексику.

Авиадебоширом оказался 32-летний житель города Кировска Ленобласти. Наряд достив его в линейный отдел полиции и составил административный протокол (ст. 19.3 КоАП РФ). Решением суда дебоширу назначен административный арест сроком на пять суток. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Василий Хитрых