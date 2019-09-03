До будущей станции метро «Шушары» откроют новый автобусный маршрут из Колпино

В четверг, 5 сентября, на юге Петербурга будет запущен новый автобусный маршрут №330 «г. Колпино, Оборонная ул. – ст. метро "Шушары"». Таким образом, наземный общественный транспорт обеспечит связь с новой станцией метро Фрунзенского радиуса.

Как сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», в будние дни по маршруту будут курсировать 10 автобусов, в выходные — шесть. Плановые интервалы движения составят 11 минут в утренний час пик, 12-15 минут в вечерний час пик.

Также до «Шушар» можно будет доехать на автобусе №197 «Звездная улица – кольцевой», в маршрут которого включат заезд к новой станции метро.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что новые станции Фрунзенского радиуса петербургского метро откроют 5 сентября.