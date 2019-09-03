Вето Дмитрия Овсянникова не пережило его отсутствия

Закон о перечне перспективных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Севастополя был принят во вторник, 3 сентября, на заседании местного заксобрания. Напомним, осенью прошлого года рассмотрение и принятие документа инициировала группа сторонников бывшего спикера Алексея Чалого. Однако он был раскритикован и ветирован тогдашним губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым, с которым у господина Чалого был конфликт. Отклонив закон о перечне перспективных ООПТ (вместе с законом о денежном содержании государственных гражданских служащих Севастополя), господин Овсянников впервые воспользовался правом вето. Преодолеть его год назад депутаты не сумели, однако 3 сентября похожий документ с небольшими изменениями был принят сразу в двух чтениях. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев его поддержал.

Законопроекта о перечне перспективных ООПТ в повестке последнего перед выборами 8 сентября заседания заксобрания Севастополя изначально не было. С голоса перед началом сессии на рассмотрение депутатов его вынес председатель комитета по градостроительству Вячеслав Горелов. Он же и рассказал депутатам подробности документа. В список перспективных ООПТ попали 13 территорий: бассейны нескольких рек, горы и их окрестности, отдельные деревья. Шесть зон проектом предполагалось отнести к потенциальным природным заказникам, остальные — к памятникам природы регионального значения.

Депутат Борис Колесников заметил, что «подобные (требующие обсуждения.— “Ъ”) законопроекты» не вносятся на рассмотрение парламента «с голоса». «Позволю себе напомнить,— парировала спикер заксобрания Екатерина Алтабаева,— что мы совсем недавно этот законопроект сделали законом, и на него было наложено вето губернатором города Севастополя». Она отметила, что законопроект подан повторно «практически в том же виде», но с некоторыми изъятиями, а не дополнениями. Поэтому уже хорошо знаком депутатам.

Напомним, похожий закон (в нем речь шла о 14, а не о 13 перспективных ООПТ) заксобрание приняло 2 октября 2018 года. Однако через две недели губернатор Дмитрий Овсянников наложил на него вето (это право было им применено впервые). Он не согласился с 5 из 14 перспективных ООПТ, сообщив, что закон не принимает во внимание перспективы развития города, планы строительства социально значимых объектов и фактическое использование территорий. Например, создание памятника природы регионального значения «Парк у бухты Казачья» (именно эта территория была исключена из законопроекта, рассмотренного 3 сентября), по мнению губернатора, «нецелесообразно в связи с нахождением на данной территории земель Минобороны».

В свою очередь, назначенный 11 июля после отставки господина Овсянникова врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев 3 сентября законопроект поддержал. Он сказал, что предполагаемые ООПТ нуждаются в дополнительной экспертизе и комплексном изучении. «Но то, что действительно в этих зонах есть памятники природного характера, которые необходимо сохранить при дальнейшем использовании в хозяйственной деятельности тех или иных территорий,— это факт. Поэтому законопроект побуждает правительство Севастополя дальше заниматься этим вопросом»,— пояснил господин Развожаев, присутствовавший на заседании заксобрания. Также он добавил, что при обсуждении законопроекта из него были исключены данные с указанием предполагаемой площади ООПТ.

Депутат Татьяна Сандулова спросила у докладчика, согласовано ли внесение территорий в законопроект с местными жителями и есть ли протоколы общественных обсуждений. «Тот законопроект, который мы сегодня рассматриваем, является протоколом о намерениях. Фактически это перечень неких территорий, которые в дальнейшем будут подвергаться научному обследованию, и они могут стать ООПТ, могут и не стать»,— сказал господин Горелов. По его словам, принимая закон, депутаты лишь «делают первый шаг». Позже схему развития и размещения ООПТ предстоит разработать и утвердить уже следующему составу заксобрания Севастополя (будет избран 8 сентября).

Примечательно, что депутаты пробовали преодолеть губернаторское вето в ноябре прошлого года. Но проект закона о перспективных ООПТ тогда поддержали лишь 13 парламентариев (группа Алексея Чалого), когда необходимо было две трети голосов — не меньше 16. Ровно столько депутатов утвердили закон в двух чтениях сегодня.

Вадим Никифоров, Симферополь