Правительство Белоруссии передало Лукашенко проект программы по интеграции с Россией

Совет министров Белоруссии направил в администрацию президента проект программы по развитию интеграции с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Белоруссии Александра Исаева. Предполагается, что парафирование программы пройдет в начале сентября.

Напомним, 23 августа премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сказал, что программу нужно опубликовать, «чтобы у общественности были сняты опасения по поводу вопросов сувернитета и других». Вчера, 2 сентября, министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью ТАСС объяснил, что интеграция — это не объединение государств, а объединение экономик «на правах равного партнерства».

Напомним, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в 2018 году решили создать межправительственную рабочую группу по развитию интеграции. Все интеграционные «дорожные карты» должны согласовать до ноября.

Подробнее о переговорах президентов России и Белоруссии по поводу интеграции читайте в материале “Ъ” «Москва и Минск ставят на символизм».