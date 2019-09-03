Audi Q3 будет стоить от 2,2 млн рублей

Компания Audi назвала стоимость нового кроссовера Q3 для российского рынка, сообщает немецкий автопроизводитель.

По данным издания, автомобиль будет стоить от 2,2 млн руб. в базовой комплектации. В России появятся кроссоверы с бензиновыми моторами — 150-сильным турбированным 1.4 TFSI с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и только передним приводом, а также со 180-сильным турбированным 2.0 TFSI с 7-диапазонным «роботом» и полным приводом.

Также будет доступна особая комплектация Audi Q3 Start Edition, выпущенная ограниченным тиражом, с более богатым оснащением по цене от 2,4 млн руб. Продажи кроссовера в России начнутся осенью 2019 года.

Напомним, премьера нового поколения Audi Q3 состоялась в июле 2018 года.