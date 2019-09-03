Открыта новая развязка ЗСД около Белоострова

Во второй половине дня вторника, 3 сентября, в Курортном районе Петербурга для автомобилистов в рабочем режиме открыли новую развязку Западного скоростного диаметра с Новым шоссе около поселка Белоостров. Предполагается, что она позволить снять нагрузку с Выборгского шоссе в местах пересечения с Горским, Приозерским и Песочным шоссе и сократить для жителей Сертолово, Песочного и Левашово время на дорогу в центр города примерно на 30 минут.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что окончательно завершить работы на объекте и открыть его в полноценном режиме планируется ближе к концу года — в ноябре.

Стоимость строительства новой развязки на ЗСД у Белоострова составила 807 млн рублей.