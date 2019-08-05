Рабочее движение по развязке ЗСД с Новым шоссе может быть запущено в сентябре

Рабочее движение по развязке ЗСД с Новым шоссе в районе Белоострова может быть запущено в сентябре, сообщил журналистам вице-губернатор Эдуард Батанов.

«В ближайшее время мы планируем завершить строительство развязки Белоостров с примыканием к Новому шоссе. Я надеюсь в сентябре запустить там рабочее движение. Окончательно движение откроем к концу года, в ноябре»,— заявил он.

Контракт на строительство развязки ЗСД с Новым шоссе в районе Белоострова был заключен с АО «ПО "Возрождение"» в начале года. Стоимость работ составила 807 млн рублей. По контракту работы планируется завершить до 30 ноября 2019 года. Ранее господин Батанов сообщал, что конкурс на строительство еще одной развязки ЗСД может быть объявлен в августе 2019 года. Речь шла о строительстве съезда к Шуваловскому проспекту. Предварительная стоимость проекта составляет 5,29 млрд руб. Актуальной информации о планах Смольного на съезд к Шкиперскому протоку, который должен связать магистраль с южной частью Васильевского острова, нет.

“Ъ-СПб” сообщал, что съезд с ЗСД на Шуваловский проспект может появиться в 2021 году.

Яна Войцеховская