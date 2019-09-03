Следователи возбудили уголовное дело против руководства «Татфлота» за сокрытие денег и имущества

Приволжское следственное управления на транспорте СКР возбудило против руководства «Татфлота» по факту сокрытия денег и имущества судоходной компании «Татфлот» в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Этими средствами предприятие должно было оплачивать налоги, сборы и страховые взносы. Речь идет о 104 млн руб., а размер просроченной недоимки превысил 137 млн, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в 2018-19 годах руководство «Татфлота» умышленно выводило деньги, необходимые для оплаты налогов, сборов и страховых взносов.

Ранее против руководства «Татфлота» уже возбуждали уголовные дела. В частности, это было связано с невыплатой зарплаты коллективу компании (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

"Ъ-Казань"