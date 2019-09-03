На Мамайском перевале в Сочи из-за ДТП образовалась большая пробка

Фото: Упрдор "Черноморье"

Сегодня, 3 сентября, днем образовался серьезный затор на Мамайском перевале в районе поворота трассы Джубга — Сочи на село Сергей Поле. Как сообщили в Упрдор «Черноморье», пробка распространилась в течение последнего часа от поста ГИБДД на Мамайке (в направлении на Дагомыс) и почти до середины спуска в Дагомыс (направление на центр Сочи). Это, по информации дорожного управления, связано с ДТП, в котором, по предварительным данным, жертв нет, но известно об одной пострадавшей.

«В настоящее время пострадавший в ДТП транспорт убран с проезжей части и нормальный ритм движения на Мамайском перевале восстанавливается», - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в связи с массовым отъездом отдыхающих из Сочи на личном транспорте, в настоящее время количество автомобилей на федеральной трассе Джубга — Сочи (по направлению на Джубгу) превышает до восьми раз пропускную способность автодороги. Так, 26 августа, на выезде из Сочи в районе Мамайки было зарегистрировано в сутки почти 47 тыс. автомобилей при суточной норме в 6 тыс. машин.

Дмитрий Михеенко