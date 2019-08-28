Число автомобилей на выезде из Сочи в восемь раз превысило суточную норму

Упрдор «Черноморье» сообщило о рекордных пробках на выезде из Сочи. Так, по данным компании, в понедельник, 26 августа, максимальная интенсивность на трассе А-147 «Джубга – Сочи» составила 46 707 автомобилей. Этот показатель превысил расчетную интенсивность для федеральных автодорог второй технической категории (6 тыс. автомобилей в сутки) почти в восемь раз.

Таким образом, в конце августа текущего года, по данным Упрдора, перегруженность трассы А-147 на выезде из Сочи достигала отметки в 678,5%. Дорожники связывают данную ситуацию со скорым завершением сезона отпусков и массовым отъездом туристов из курортной столицы на личном автотранспорте. Водителей, которые планируют время отъезда с курорта, просят учитывать перегруженность единственной ведущей из Сочи трассы в дневное время. Стабилизацию ситуации и снижение суточных значений интенсивности движения там ожидают к началу осени.

Дмитрий Михеенко