Празднование Дня образования КНР может сильно ухудшить экономические показатели страны

Компания Nomura International подсчитала, что обеспечение 1 октября чистого неба для празднования 70-летия образования КНР снизит уровень производительности на 0,5%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные, которые представил экономист Nomura Люй Тин.

Эксперт отмечает, что для масштабных празднований или в связи с торжественными событиями власти Китая нередко заранее останавливают заводы, чтобы очистить небо над Пекином и окрестностями, где сконцентрировано очень много предприятий тяжелой промышленности. Из-за остановки производства уровень производительности в сентябре, по оценкам Nomura, может снизиться на 0,5%. И это на фоне и так довольно слабых экономических показателей. В июле объем промышленного производства вырос на 4,8% по сравнению с июлем 2018 года, а это самые низкие темпы месячного роста с 2002 года. Однако эксперт отмечает, что снижение объемов производства, связанное с празднованиями, должно иметь «кратковременные последствия», которые могут компенсироваться последующими инвестициями.

Алена Миклашевская