Минпромторг зарезервировал средства на поддержку спроса на автомобили

Минпромторг России зарезервировал небольшой объем средств на поддержку спроса на продукцию автопрома, сообщил глава министерства Денис Мантуров в кулуарах выставки ComTrans Expo 2019. По его словам, резерв будет направлен, в первую очередь, на автокредитование и лизинг. Сумму он не назвал.

«После завершения процедур согласования бюджетных выплат будет понятно точно, на какие меры. Думаю, что, в первую очередь, будет резерв на автокредитование, на лизинг в каком-то минимальном объеме, как мы обычно стартуем по началу года. Но это требует еще дополнительных процедур согласования»,— сказал господин Мантуров (цитата по «РИА Новости»).

Правительство возобновляет действие программ поддержки спроса на автомобили на фоне его падения и просьб крупнейших игроков отрасли. Для этого на льготные автокредитование и лизинг дополнительно выделят 10 млрд руб. Параметры программ не изменятся, хотя по автокредитованию с господдержкой после ограничения в 2019 году максимальной стоимости приобретаемого автомобиля 1 млн руб. выбыли многие иномарки.

Подробнее о возобновлении программ — в материале “Ъ” «Правительство поддержит спрос на машины рублем».