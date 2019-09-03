ПСО «Казань» готовит фундамент для первого пуска ракет на космодроме Восточный

«Роскосмос» планирует выполнить первый пуск ракет-носителей семейства «Ангара» с космодрома Восточный в 2023 году. В данный момент специалисты ПСО «Казань» занимаются армированием фундамента сооружений, расположенных на месте стартового комплекса на территории космодрома, сообщается на сайте госкорпорации.

Напомним, что татарстанское предприятие заключило контракт на строительство второй очереди космодрома в октябре прошлого года. Сумма сделки составила 39,4 млрд руб. Согласно контракту, стартовый комплекс на космодроме планируется построить до 15 июня 2022 года. Первый пуск ракеты «Ангара» запланирован до 26 декабря 2023 года.

В марте этого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что у госкорпорации есть деньги на строительство второй очереди космодрома Восточный. Эти работы начались в конце апреля.

Ранее сообщалось, что вместо ПСО «Казань» космодром может достроить публично-правовая компания «Военно-строительный комплекс», создаваемая в структурах Минобороны. Как заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, ситуация с темпами строительства Восточного «не устраивает всех».

"Ъ-Казань"