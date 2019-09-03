«Ютэйр» планирует открыть продажи билетов Уфа-Вена на 2020 год в сентябре

Авиакомпания «Ютэйр» намерена открыть продажу билетов на прямой рейс из Уфы в Вену (Австрия) на зиму и весну 2020 года в сентябре или октябре текущего года, сообщили на запрос "Ъ-Уфа" в пресс-службе перевозчика. Программа полетов на этом направлении была начата в июне и рассчитана на год, отмечали ранее в руководстве госкомтранса Башкирии. На время раскатки рейса он будет субсидироваться АО «Международный аэропорт Уфа» (принадлежит Башкирии) за счет уменьшения дивидендных выплат республике. Объем субсидий в ведомстве не уточняли и выдвигали предположение, что раскатка такого рейса может занять до четырех лет.

Чем власти Башкирии еще готовы помочь «Ютэйру», подробнее в материале "Ъ-Уфа"«Субсидии на подлете».

Майя Иванова