В Сочи ввели в эксплуатацию проблемный ЖК «Босфор»

В поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи введен в эксплуатацию проблемный ЖК «Босфор». Об этом сообщили в краевой прокуратуре. Строительство объекта на 832 квартиры по улице Гайдара неоднократно переносилось. Возведением ЖК занималось ООО НПО «Интек».

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что строительная компания завершила все работы на «Босфоре» еще в 2017 году, однако ввиду допущенных существенных отклонений от проекта власти Сочи не осуществляли приемку дома. В результате на приведение всей документации в законный вид потребовалось два года.

По информации с официального сайта ЖК «Босфор», на объекте располагается жилье комфорт-класса. Сам ЖК расположен на берегу реки в 1,5 км от морского берега. На Это два корпуса, построенные по монолитной технологии. Квартиры в домах имеют свободную планировку. Каждый дом имеет свою собственную огороженную территорию с круглосуточным наблюдением. Подрядчиком на строительстве является компания «Радташ», существующая в Сочи с 2003 года.

Дмитрий Михеенко