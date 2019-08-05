В Сочи введут в эксплуатацию проблемный ЖК «Босфор»

Застройщик ЖК «Босфор» в поселке Дагомыс курортной столицы готов к вводу в эксплуатацию жилого комплекса. Как сообщили в краевой администрации, на объекте более 832 квартиры, а строительная компания завершила все работы еще в 2017 году, однако в ходе возведения комплекса были допущены существенные отклонения от проекта. В результате на приведение всей документации в законный вид потребовалось два года.

По информации с официального сайта ЖК «Босфор», на объекте располагается жилье комфорт-класса. Сам ЖК расположен на берегу реки в 1,5 км от морского берега. На объекте два корпуса, построенные по монолитной технологии. Квартиры в домах имеют свободную планировку. Каждый дом имеет свою собственную огороженную территорию с круглосуточным наблюдением. Подрядчиком на строительстве является компания «Радташ», существующая в Сочи с 2003 года. Застройщиком – ООО НПО «Интек».

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре в эксплуатацию вводят проблемный ЖК «Каскад» по улице Леваневского.

Дмитрий Михеенко