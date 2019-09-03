Андрей Травников рассказал о планах по комплексному развитию сельских территорий

Глава региона отметил, что Новосибирская область в продолжение завершающейся в 2020 году региональной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» разрабатывает новый проект, и уже сегодня правительство области принимает соответствующие заявки от муниципалитетов.

«Наша программа готовится на основе федеральной, которая предусматривает финансирование порядка 2,3 трлн руб. на все регионы. Эти средства заложены на такие направления, как современный облик сельских территорий, развитие жилищного строительства и повышение уровня благоустройства домовладений, содействие занятости сельского населения, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройство сельских территорий. Перед нами стоит задача активнее участвовать в федеральных программах, а для этого необходимо грамотно и оперативно составлять документы, перенимать опыт других территорий. Надеемся, что Новосибирская область в числе первых регионов приступит к реализации этой новой комплексной программы. Это позволит нам усилить ту работу, которую мы уже сегодня ведем в сфере развития сельских территорий»,— подчеркнул Андрей Травников.

Известно, что Новосибирская область заявила в Минсельхоз России для реализации в 2020 году 44 проекта в рамках новой программы.

В 2019 году на развитие сельских территорий регион направил 518,1 млн руб., в том числе 258,4 млн руб. из областного бюджета. 128,9 млн руб. выделено на газификацию, основные объекты — 68,7 км газопроводов в Ордынском районе.

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, направлено 85,2 млн руб. 34 млн вложено в строительство 14,5 км водопроводов в Искитимском и Доволенском районах. Вместе с тем Новосибирская область приступает к реализации проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология». До 2024 года будут проведены работы по обеспечению качественным водоснабжением в 14 муниципальных образованиях, на эти цели будет направлено более 6,6 млрд руб. Андрей Травников подчеркнул: к 2024 году необходимо сделать все, для того чтобы доля населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляла не менее 91,8%. Сегодня в области численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 86,7%.

Также правительство региона планирует продолжить реконструкцию сельских автодорог. Ранее за пять лет действия областной госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» были реконструированы 57,8 км и построены 7,5 км дорог в семи районах области, финансирование составило более 1,3 млрд руб. из областного и федерального бюджетов.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будут благоустроены придомовые территории. На эти цели до 2024 года в регион направлено порядка 5 млрд руб., в текущем году — более 1,1 млрд руб. Всего в муниципальных образованиях области в 2019 году запланировано благоустроить 116 придомовых территорий и 45 общественных пространств.

Как отметили в правительстве, Новосибирская область держит самые высокие среди регионов Сибири темпы работ по строительству и реконструкции школ и детских садов. Работы ведутся в рамках национальных проектов «Образование», «Демография» и федеральной программы «Жилище».

Кроме этого, в регионе решается вопрос транспортной доступности, в частности в районы области поступил 21 современный комфортабельный безопасный школьный автобус. Транспорт приобретен за счет областного бюджета: 13 автобусов — на замену устаревшего автопарка, семь — в связи с увеличением количества подвозимых детей, один — на новый маршрут. До конца года в районные школы будет передано еще десять автобусов. Глава области пояснил, что насущная задача — приобретать в год не менее 30 новых автобусов на школьные маршруты и не менее 30 машин скорой медицинской помощи. «Мы выходим к концу 2019 года на этот уровень и будем только усиливать эту работу впредь»,— отметил губернатор.

Кроме того, в 2019 году планируется ввести 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов на сумму около 300 млн руб. В Колыванском районе начал работать первый в регионе передвижной медицинский комплекс на базе тягача «КамАЗ», а в Куйбышевском, Барабинском, Кыштовском и Северном районах — мобильный ФАП на базе автобуса «ПАЗ».

Развиваются в сельских районах региона и предпринимательство, и кадровый потенциал. Большая работа ведется в сферах культуры и спорта.