В КПРФ заявили, что разделяют позицию Владимира Бортко, но снятие его с выборов осуждают

Бюро комитета КПРФ в Петербурге осудило Владимира Бортко за его решение о снятии с выборов губернатора города. «Решение о выдвижении его кандидатуры принималось коллегиально, поэтому Владимир Бортко не должен был единолично, не узнав мнения коммунистов городской партийной организации, сходить с дистанции выборной гонки»,— сообщили в петербургском отделении партии.

При этом в бюро отметили, что разделяют позицию господина Бортко о нечестности выборов. В заявлении указано, что решение о членстве экс-кандидата в партии будет принято в соответствии с ее уставом.

Напомним, что Владимир Бортко объявил о выходе из предвыборной гонки во время дебатов 30 августа. «Я пришел играть в футбол, а мне говорят играть в подкидного дурака. Я не хочу быть этим дураком. Я снимаюсь с выборов»,— сообщил он в прямом эфире, после чего покинул студию.

Олег Дилимбетов