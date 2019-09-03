Суд продлил арест скрывавшейся в Казани кассирше на два месяца

Орджоникидзевский райсуд Уфы на два месяца продлил арест скрывавшейся в Казани кассирше, которую обвиняет в краже 20 млн рублей из Россельхозбанка, передает РИА «Новости».

Напомним, что кассирша исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми после того, как похитила свыше 20 млн рублей из банка в Салавате. Всю ее семью объявили в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их место нахождения. Против кассирши возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ее заочно арестовали.

Через месяц семью с кассиршей нашли и поймали в Казани, где они скрывались на съемной квартире. Их увезли в Башкортостан, где кассиршу отправили в СИЗО. Ее муж поехал на телевидение в Москву и обратился к жителям России с просьбой помочь собрать средства для покрытия ущерба банку. Он признался, что деньги из банка похищались несколько лет, и он проигрывал их в азартные игры. После прибытия из Москвы мужа кассирши задержали в уфимском аэропорту. Его отправили под домашний арест. Он проходит по делу в качестве соучастника.

"Ъ-Казань"