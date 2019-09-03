Porsche Taycan принял участие в гонке на авианосце

Компания Porsche устроила для предсерийного электромобиля Taycan гонку на авианосце.

За руль прототипа села американская гонщица Ши Холлбрук, которая на палубе авианосца USS Hornet, превращенного в музей, разогналась с места до 145 км/ч и замедлилась до полной остановки.

На выполнение этого маневра потребовалось 10,17 секунд и около 230 метров дистанции при общей длине полетной палубы авианосца в 263 метра. Тестовый Porsche Taycan был оснащен карбон-керамическими тормозами, которые будут предлагаться для электромобиля в качестве опции.

Напомним, ранее предсерийный Porsche Taycan установил рекорд «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг») для 4-дверных электромобилей, пройдя 20,6-километровый круг за 7:42.