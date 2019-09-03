Пулково не предъявляло ультиматумов авиакомпании «Россия» в связи с переходом на предоплату услуг

Пулково не предъявляло ультиматумов базовому перевозчику аэропорта — авиакомпании «Россия» — в связи с переходом на новую систему наземного обслуживания. Об этом сообщил журналистам коммерческий директор управляющей компании Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) Евгений Ильин.

«Мы с авиакомпанией "Россия" ведем переговоры. Никаких категорических ультимативных требований никто ни к кому не выдвигал. Мы предложили свой вариант, они вышли к нам со встречным предложением. Сейчас мы обсуждаем приемлемый вариант для обеих сторон. (Предоплата — “Ъ-СПб”) это наше предварительное предложение, которое было стартовым в начале переговоров, сейчас мы обсуждаем иные условия. Коммерческую тайну, которая обсуждается во время переговоров, я раскрыть не могу»,— отметил господин Ильин.

«Нас очевидно не устраивает ситуация отсутствия стабильного роста, и в связи с этим наше предложение было выдвинуто»,— подчеркнул также официальный представитель ВВСС, комментируя ситуацию между аэропортом и базовым перевозчиком.

При этом источник “Ъ-СПб” в ВВСС уточнил, что если условия наземного обслуживания будут изменены, то для всех авиакомпаний, работающих в Пулково, исключений только для базового перевозчика «России» не будет.

Ранее сообщалось, что ООО «Воздушные ворота Северной столицы» в августе изменили условия наземного обслуживания для авиакомпаний. Все перевозчики переведены на систему предоплаты услуг, а возможность постоплаты получили только быстрорастущие авиакомпании (динамика должна составлять не менее 10% год к году) с пассажиропотоком не менее 480 тыс. человек в год. При этом если образуется долг, оператор может приостановить обслуживание рейсов перевозчика.

В авиакомпании «Россия» заявили, что получили от оператора аэропорта Пулково уведомление о возможном прекращении обслуживания ее рейсов.

«Согласно полученной 2 августа от ВВСС информации, просроченная задолженность авиакомпании составила якобы 123 млн рублей, тогда как в июле ни о какой задолженности перед базовым аэропортом речи не велось»,— говорили в «России».

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «"России" прилетело от Пулково».

Яна Войцеховская