«Сбербанк страхование» выплатила более 35 млн рублей пострадавшим от наводнения в Иркутской области

СК «Сбербанк страхование» урегулировала около 90% обращений от пострадавших в результате наводнения в Иркутской области, сообщил «Интерфаксу» руководитель компании Дмитрий Попов.

«На сегодняшний день мы выплатили пострадавшим от наводнения в Иркутской области свыше 35 млн руб. страхового возмещения и завершили урегулирование почти 90% обращений, по которым в компанию предоставлены необходимые для выплат документы»,— рассказал господин Попов.

Он также добавил, что заявления от пострадавших в ходе паводка продолжают поступать, но уже не носят массовый характер. «Такие задержки обращений мы объясняем тем, что люди в таких сложных ситуациях иногда забывают про то, что их имущество застраховано»,— пояснил руководитель СК «Сбербанк страхование».

Напомним, летом этого года в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которых в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Наибольший ущерб был нанесен городам Тулун и Нижнеудинск. Жертвами наводнения стали 25 человек, суммарный ущерб от стихии оценивается в 35 млрд руб.

За последние два месяца в охваченный стихией регион трижды приезжал президент России Владимир Путин. В ходе последнего визита глава государства, ознакомившись с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков, раскритиковал Сбербанк за отказ реструктурировать кредиты пострадавших при наводнениях.

Подробнее о визите главы государства в Тулун читайте в публикации “Ъ” «Тулуноход-2».