Обозреватель "Ъ FM" Анна Минакова рассказывает об интересе брендов к традиционному часовому мастерству и том, как они поддерживают молодые таланты.

Недавно нишевое онлайн-издание о часах «Монохром» рассказало о проекте совсем молодого часовщика Антонина Фалька. Фальк, которому сейчас 19, еще два года назад был признан «лучшим подмастерьем Франции». В 2019-м он оканчивает часовую школу в Монтре и показывает дипломный проект. Проект этот, разумеется, часы. Антонин представил модель с прыгающим часом и ретроградными минутами. Корпус, стрелки, усложнения он сделал сам. В качестве базового механизма использовал ETA 6497.

Сейчас интерес к традиционному часовому искусству высок, чего не скажешь о временах, когда начинали свою карьеру многие из главных современных часовщиков. Как рассказывала мне про свою молодость (а это 1980-е), уникальная женщина-часовщик Кароль Форестье-Казапи: «Все фанатели от Майкла Джексона, а я — от Бреге и Лепе».

Теперь все больше молодых людей «фанатеют от Бреге» и вообще от ремесел и ручного труда. Часовые бренды этому стараются всячески способствовать. C 2001-го существует собственная часовая школа Glashutte Original. Несколько лет длился проект Le Garde Temps, в котором три великолепных часовщика — Филипп Дюфур, Робер Гребель и Стивен Форси — чутко руководили процессом создания часов по старинным методам и технологиям. В роли ученика выступал французский часовщик Мишель Буланже. Как говорили учителя, одна из целей Le Garde Temps — «сохранить традиционное часовое искусство для будущих поколений». Закончился проект в 2016-м, когда созданный прототип ушел с молотка за $1,46 млн. И эта цифра подсказывает, что традиционное искусство в безопасности, интерес точно есть.