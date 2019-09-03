«Деликатес настраивает на флирт»

Обозреватель "Ъ FM" Петр Воронков рассказывает, чем так привлекает гурманов десерт «Пьяная вишня».

Сегодня путешествуем немного навеселе — с легендарным тортом «Пьяная вишня». Детей с собой не берем, зато бывалые туристы гарантированно придут в восторг. Пьянящий десерт известен и под другими названиями: «Торт из Шварцвальда» или Black Forest («Черный лес»). Рецепт его известен с древних времен, и родился он, скорее всего, опять же в Греции, где появились первые пирожки с ягодами, или на Востоке — сладком и коварном.

Вишневый деликатес не только приносит море удовольствия гурманам, но и настраивает на флирт, создает игривое настроение. Часто его называют «влюбляющим тортом». Дело в том, что классический рецепт этого лакомства содержит вишню, понятное дело, алкоголь и шоколад. Напиток из какао-бобов — жесткое подобие жидкого шоколада — перед любовными утехами употребляли даже императоры ацтеков. Вишня, оказывается, тоже афродизиак: она содержит цинк, стимулирующий выработку мужских гормонов.

Алкоголь же все это дело — и шоколад, и вишню — скажем так, направляет прямо в мозг, поэтому вы не столько пьянеете, сколько вдохновляетесь до изумления. К тому же, вкус и тонкий, и острый, и насыщенный одновременно. Достоверно известно, что десерты такого рода были популярны в Европе еще в XVII веке. Вспомнить хотя бы итальянский тирамису, да и французам не откажешь в искусстве кулинарного обольщения. А в России, говорят, еще Екатерина II потчевала «Пьяной вишней» своих фаворитов. В общем, тортик готовится быстро, сочный, экстравагантный и не затратный вовсе, хотя на что только не пойдешь ради настоящих чувств.