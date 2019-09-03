«"Хедлайнером" Третьяковской галереи станет Василий Поленов»

Арт-обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Буткевич продолжает рассказ о том, какие проекты приготовили столичные музеи.



Продолжая разговор о планах столичных музеев, мы обращаемся сегодня к Государственной Третьяковской галерее. «Хедлайнером» ГТГ станет Василий Поленов. Его большая ретроспектива будет приурочена к 175-летию со дня рождения художника и откроется 16 октября 2019 года, а продлится до 16 февраля 2020. Что сказать об этом проекте? В антикварном бизнесе существует понятие «художники первого ряда»: Шишкин, Айвазовский, Репин, Серов. Василий Дмитриевич Поленов в этот ряд не входил, но был близко. А у нас вообще мало кто в этот придуманный первый ряд включается, что поделать, — русские изобразительные искусства не слишком богаты на шедевры. Да и у тех, кто из первого ряда, «персоналки» уже прошли. Вот и приходится руководству главного хранилища российского искусства показывать художников немного менее важных для истории.

Итак, выставка Поленова — 150 работ из 14 русских музеев и частных собраний. Наверное, почти весь каталог-резоне. Обратите внимание, что впервые, как говорят в Москве, будет выставлено грандиозное полотно «Христос и грешница» из Государственного Русского музея. Мне искренне импонирует нынешнее сотрудничество всех четырех главных музейных хранилищ обеих столиц — ГРМ, ГЭ, ГТГ и ГМИИ им. Пушкина. Важны, конечно, сложившиеся принципы взаимодействия, но и Минкультуры, думаю, играет положительную роль.

К выставкам, закрывающим определенные пробелы в истории искусств, можно отнести и персональную экспозицию Ивана Похитонова. Этот передвижник выделялся среди товарищей своей маэстрией, тем, что умел писать на дощечках, используя лупу, крохотные масляные пейзажи, которые, кстати, безумно нравились Павлу Третьякову — он закупил их более двух десятков. Обещают также выставку Константина Истомина, члена обществ «Маковец» и «Четыре искусства». Знаю, что идею выставки долго вынашивали некоторые столичные коллекционеры и искусствоведы. Наконец, выставка с загадочным названием «Авангард. Список №1. К столетию Музея живописной культуры». Вот честно, мне здесь все непонятно. Схожу с интересом.