Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проектах, которые будут представлены осенью в Мультимедиа Арт Музее и их авторах.

Продолжая серию рассказов о московских осенних выставках, обратимся в Мультимедиа Арт Музей или МАММ. Здесь выбран единый день открытия осенних проектов — 17 сентября. Сразу шесть выставок. Сначала перечислю все. Филип Колберт Lobster Land, британский художник и дизайнер. Архив Сержа Лидо, балетного фотографа. Розмари Трокель, современная немецкая художница-феминистка. Владимир Янкилевский — «Героический монумент». Новые поступления фоторабот Евгения Умнова, который много снимал закулисье Большого театра. И, наконец, Александра Вертинская — «Парадиз». Теперь подробнее о некоторых проектах.

Итак, первая выставка Колберта в России. Мультипликационный лобстер и полотна в стиле гипер-поп на исторические темы. Между прочим, Колберта называют крестным сыном Уорхола. Сергей Лидов эмигрировал в Париж в 1924 и стал Сержем Лидо. В его архиве фотографии всех персон арт-мира с 1939 по 1983 годы — от Кокто и Лифаря до Бардо и Мастроянни. Розмари Трокель всю карьеру борется с доминирующим положением мужчин в искусстве и противопоставляет фигуре художника-гения женские ролевые модели и смыслы. Чтобы вы понимали, она вяжет на вязальной машине. В стиле поп-арт, нео-гео… Она, кстати, входит в десятку наиболее коммерчески успешных современных художниц. В 2014-м на Sotheby`s ее коврик с названием Untitled ушел за $5 млн.

Евгений Умнов четверть века был фотокором «Огонька» и снимал всех — от Плисецкой и Хрущева до Марлен Дитрих и Тарковского. Александра Вертинская рисует цветы и, насколько я помню, деревья. Наконец, главная, на мой взгляд, ретроспектива сезона — выставка ушедшего в прошлом году Владимира Янкилевского, участника приснопамятной выставки «30 лет МОСХа», разгромленной Хрущевым, «эпического экспрессиониста», с начала 1970-х писавшего серию «экзистенциальных ящиков», — она будет представлена на выставке, надеюсь.

И в качестве такой вишенки на торте: в ноябре на Остоженке откроется выставка Лучо Фонтана — культового итальянского авангардиста, теоретика искусства и основателя спациализма. Помните, наверное, характерные разрезанные посередине холсты — это он!