«Престижный автомобиль нужен нам не только на парадах» Дмитрий Гронский — о сотрудничестве Genesis и фестиваля «Спасская башня»

Обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Гронский — о том, что продемонстрировал бренд Genesis на фестивале «Спасская башня».

«Мне? Однобортный мундир? Вы знаете, что в однобортном уже никто не воюет? Мы не готовы к войне!» — все, безусловно, помнят эту реплику одного из героев фильма «Тот самый Мюнхгаузен». Над ней, конечно, можно и посмеяться, но, на самом деле, рациональное зерно в реплике тоже есть. В свое время кто-то всерьез заметил, что боеспособность армии могла снизиться от того, что вместо металлических пуговиц на мундир стали пришивать пластмассовые. Ведь военную форму неспроста делали нарядной — она поднимает боевой дух и в сражении, и на военном параде.

Уверен, что в том числе и поэтому уже во второй раз официальным автомобильным партнером фестиваля «Спасская башня» выступил бренд Genesis, машины которого отличаются роскошным и уверенным внешним видом и грацией в движении. В этом году в ежедневных представлениях фестиваля, который проходил в последнюю неделю лета, приняли участие все модели бренда — новый флагманский седан G90, бизнес-седан G80 и спортивный седан G70.

Автомобили Genesis сочетают в себе передовые инженерные решения, элегантный дизайн и высочайшее качество исполнения, а также оснащаются полным приводом, что делает их практичным выбором для любых дорожных условий.

Бренд Genesis предоставлял свои автомобили для VIP-трансферов участников фестиваля. А гости мероприятия смогли познакомиться со статической экспозицией, рассказывающих о современных и технологичных решениях, примененных в автомобилях Genesis. В экспозиции были представлены спортивный G70 и новый роскошный флагманский седан представительского класса G90, презентация которого не так давно состоялась в России. Кроме автомобилей, на стенде бренда можно было увидеть выступление музыкальной кавер-группы M.A.D. Brass Band, а также записаться на тест-драйв понравившейся моделей линейки. Потому что и красивая военная форма, и престижный автомобиль нужны нам не только на парадах.