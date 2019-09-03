Заработал сервис мгновенной выдачи сведений из ЕГРН

Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Как говорится в сообщении ведомства, новый сервис позволит сократить выдачу информации о недвижимости с трех суток до нескольких минут.

Пилотная версия заработала для недвижимости в 51 регионе страны. Отмечается, что платформа будет запущена для всей страны после перехода каждого субъекта на ЕГРН.

Через сервис можно получить выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на недвижимость, данные о самом объекте недвижимости, о переходе прав на недвижимость, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, а также кадастровый план территории. Сервисом можно воспользоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), откуда автоматически заполняются данные о заявителе, а характеристики нужной недвижимости заполняются напрямую из ЕГРН.

«Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме посредством нового сервиса, имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного документа»,— подчеркивается в сообщении. Платформа позволяет пользователю выбрать до тысячи объектов за одну сессию. Внутри сервиса предусмотрена дистанционная оплата.

Согласно исследованию риэлторской компании Century 21, почти половина объектов загородной недвижимости, выставленных в Подмосковье на продажу, не зарегистрирована в Росреестре или не полностью поставлена на кадастровый учет. Четкие сведения о том, что объекты зарегистрированы в Росреестре, содержатся лишь в 15% объявлений, которые представлены в популярных базах по продаже недвижимости.

Подробнее о том, почему собственники не регистрируют загородную недвижимость, читайте в публикации “Ъ” «Дачи не предъявили документов».

О том, какие технологии внедряют в систему регистрации прав на недвижимость,— в публикации “Ъ”.