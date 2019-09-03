Ижевск занял 78-е место из 200 в рейтинге самых безопасных городов России

Ижевск занял 78 место в рейтинге самых безопасных городов России. Исследование проводилось в 200 городах, в опросе приняли участие более 90 тыс. человек, сообщает пресс-служба портала Domofond.ru.

Респондентам предложили оценить утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по десятибалльной шкале, где 1 означает «полностью не согласен, а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, а Ижевск набрал 6,8 балла, что хуже прошлогоднего показателя на 0,2 балла. Помимо столицы Удмуртии в рейтинге присутствовали Глазов, Воткинск и Сарапул, которые заняли 55, 122 и 157 места. Они набрали 7, 6,5, 6,2 баллов соответственно. Средняя оценка по России составила 6,8 баллов.

Так, самыми безопасными городами России стали Ейск, Геленджик, Грозный, Ханты-Мансийск и Ноябрьск — они набрали 8,6, 8,4, 8,3, 8,1, и 7,9 баллов соответственно. На последних строчках рейтинга расположились Шахты, Киселевск, Свободный, Копейск и Лениск-Кузнецкий. Эти города набрали 4,5, 4,9, 5, 5 и 5,2 баллов. Самыми безопасными городами-миллионерами стали Краснодар, Казань, Москва, Красноярск и Санкт-Петербург. Самыми небезопасными — Волгоград, Челябинск, Омск, Ростов на Дону и Пермь.

Напомним, что ранее Ижевск занял 64-е место в рейтинге самых чистых городов России. Помимо столицы Удмуртии в списке присутствовали Глазов и Воткинск, которые заняли 39-е и 139-е места.