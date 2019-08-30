Ижевск занял 64-е место из 200 в рейтинге самых чистых городов России

Ижевск занял 64-е место в рейтинге самых чистых городов России. Исследование проводилось в 200 городах, в опросе приняли участие 90 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба портала Domofond.ru.

Респондентам предложили оценить утверждение «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно» по десятибалльной шкале, где 1 означает «полностью не согласен, а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, а Ижевск набрал 6,4 балла, что лучше прошлогоднего показателя на 0,1 балла. Помимо столицы Удмуртии в рейтинге присутствовали Глазов и Воткинск, которые заняли 39-е и 139-е места. Они набрали 6,8 и 5,6 баллов соответственно. Отметим, что средняя оценка по России составила 6 баллов ровно.

Самыми чистыми городами России стали Губкин, Грозный, Гурьевск, Тюмень и Геленджик — они набрали 8,2, 8, 8, 7,9, 7,8 баллов соответственно. На последних строчках рейтинга расположились Архангельск, Каменск-Шахтинский, Шахты, Свободный и Новочеркасск. Эти города набрали 3,7, 3,7, 3,8, 3,8 и 3,9 баллов. Самыми чистыми городами-миллионерами стали Москва, Краснодар, Казань, Санкт-Петербург и Красноярск. Самыми грязными — Омск, Челябинск и Волгоград.