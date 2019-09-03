В Краснодаре начнется строительство 12 школ и 15 детсадов

В ближайшие полтора года в столице Кубани начнется строительство 27 социальных объектов – 12 школ и 15 детских садов. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил глава города Евгений Первышов. По его словам, ежегодно в Краснодаре планируется начинать строить по 10 школ.

По данным городской администрации, в настоящее время в городе возводят пять школ, до конца года планируется начать строительство еще пяти объектов. Речь идет о школах в микрорайонах Гидростроителей, Новознаменском и Юбилейном (корпус к 87-й школе), а также детсадах по улицам Героев Разведчиков и Калинина.

Что касается новых объектов, то, по словам директора городского департамента строительства Артема Аганова, часть проектов уже проходят государственную экспертизу, по части – заключены контракты на проектирование.

Школы, в частности, рассчитаны на 1100-1550 мест в смену, корпуса — от 300 до 400 мест в смену. Планируется также построить самую большую в краевом центре школу на 1875 мест в одну смену. Новые детсады в разных районах города рассчитаны от 80 до 250 воспитанников.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в настоящее время в Краснодаре существует проблема переполненности учебных заведений в связи с интенсивным ростом населения города. В частности, 2 сентября новая школа по улице Героя Аверкиева приняла рекордное количество первых классов – 24. В новой школе по улице Байбакова – 16 первых классов.

Василий Хитрых