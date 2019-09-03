В краснодарской школе из-за наплыва первоклашек пришлось провести четыре линейки

Фото: администрация Краснодара

Во вновь открытой школе на 1550 мест по улице Героя Аверкиева, 32 в Краснодаре из-за большого количества первоклассников пришлось проводить праздничную линейку посвященную Дню знаний четыре раза. Всего в учебном заведении было сформировано 24 первых класса, сообщили в мэрии.

Данная школа, которая пока является филиалом СОШ № 11, но впоследствии будет выделена в отдельную образовательную единицу, является на сегодняшний день рекордсменом по количеству первых классов. В частности, здесь появился 1Ш класс. «Наша задача — строить еще больше школ, чтобы перестать ставить “алфавитные” рекорды. Нам, конечно, нужны первоклассные школы, но не по количеству первых классов, а по качеству образования», — сказал на линейке глава кубанской столицы Евгений Первышов.

Сообщается, что в новой школе сформировано 100 классов. Учиться здесь будут 3 тыс. человек. В учебном заведении оборудована столовая на 600 мест, пищеблок, профильные кабинеты, актовый и три спортивных зала. Классы оборудованы интерактивными досками и проекторами. Есть восемь лингафонных кабинетов.

Общая площадь здания — 21,6 тыс. кв. м. Участок, на котором располагается новая школа, занимает 2,6 га. На территории — две спортплощадки для волейбола и баскетбола, детская площадка для учеников начальной школы и футбольное поле.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 2 сентября 2019 года свои двери открыла еще одна новая школа в краснодарском микрорайоне Московском. Там на обучение приняли 3077 человек, было сформировано 103 класса, 19 из которых - первые.

Дмитрий Михеенко