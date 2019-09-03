Число желающих получить финские визы в Петербурге значительно снизилось

Число желающих оформить финскую визу в генеральном консульстве Финляндии в Петербурге в сентябре значительно снизилось. В первый день работы визового центра по новым правилам число заявлений сократилось на 93%, по сравнению с пятницей, когда документы еще принимали по старым правилам.

Накануне в генконсульстве Финляндии в Петербурге приняли около 550 визовых заявлений. В пятницу, 30 августа, было подано 7,9 тыс. заявлений. За август было принято более 107 тыс. заявлений на получение финских виз, на 150% больше, чем в августе прошлого года. Об этом сообщает ТАСС. Срок оформления визы занимает около месяца.

Напомним, что с сентября Суоми изменила требования к пакету документов, необходимых для получения Шенгена. Теперь необходимо предоставить все подтверждающие документы о поездке, включая данные о маршруте и финансовом обеспечении. При этом подтверждением наличия средств на счете можно будет представить в виде выписки, план поездки на машине может быть написан от руки, а отправляющиеся в гости к друзьям смогут предъявить приглашение. Подтверждением финансовой состоятельности, как альтернатива справке с работы или выписке со счета, может являться копия свидетельства о собственности на недвижимость.