Заместителем прокурора Краснодарского края назначен Роман Орлов

Фото: прокуратура Краснодарского края

Приказом Генерального прокурора РФ заместителем прокурора Краснодарского края назначен старший советник юстиции Роман Орлов. Как сообщили в ведомстве, ранее он года состоял в должности Краснодарского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры.

В 2001 году господин Орлов окончил юридический факультет Иркутского госуниверситета. С 2000 года проходил службу в прокуратуре Иркутской области. С 2006 года работал в прокуратуре Краснодарского края.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, новым прокурором Приморско-Ахтарского района Краснодарского края назначен младший советник юстиции Вадим Кузнецов.

Дмитрий Михеенко