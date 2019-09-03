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Заместителем прокурора Краснодарского края назначен Роман Орлов

Фото: прокуратура Краснодарского края

Приказом Генерального прокурора РФ заместителем прокурора Краснодарского края назначен старший советник юстиции Роман Орлов. Как сообщили в ведомстве, ранее он года состоял в должности Краснодарского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры.

В 2001 году господин Орлов окончил юридический факультет Иркутского госуниверситета. С 2000 года проходил службу в прокуратуре Иркутской области. С 2006 года работал в прокуратуре Краснодарского края.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, новым прокурором Приморско-Ахтарского района Краснодарского края назначен младший советник юстиции Вадим Кузнецов.

Дмитрий Михеенко


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